Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Rus vatandaşı yaralandı!

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Turizm Caddesi istikametine ters yönden seyir halindeki Kenan K.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma önce kaldırıma ardından da ağaçlara çarptı. Kaza nedeniyle kaldırımda bulunan bazı ağaçlar yerinden koparken bir tanesi o sırada kaldırımda yaya olarak ilerleyen Rus vatandaşı Luıdmıla Bekshaeva'ya çarparak yaralanmasına neden oldu.



EHLİYETİNE EL KONULDU



Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, jandarma trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267, ters yönde araç kullanmaktan 9 bin 267, makas atmaktan 2 bin 167, trafik levha ve diğer hususları ihlal etmekten bin 986 TL olmak üzere toplam 22 bin 687 TL para cezası uygulandı. Alkollü sürücünün sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.