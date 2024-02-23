Alman bürokrasisi hayatını zehir etti: Efe’nin vize çilesi

Oturum süresinin bittiğini fark etmeden Türkiye'ye giden Efe Güler, 7 aydır Almanya'ya dönebilme mücadelesi veriyor. Efe'ye akıl almaz bürokrasi uygulanıyor. Hamburg kentinde doğup büyüyen Efe Güler, geçtiğimiz yıl 18 Temmuz'da annesi ve kardeşiyle birlikte Adana'daki akrabalarının yanına tatile gitti. 16 Ağustos'ta geri dönüş planlayan Efe, Adana Havalimanı'na oturum süresinin bittiğinin fark edilmesi üzerine Almanya'ya uçamadı. 2021 yılında oturum süresi dolan ancak o tarihten sonra iki kez Türkiye'ye gidip dönen Efe, 7 aydır mücadele veriyor.Beş yıl önce pasaport alan ve beş yıllık oturum verildiğinden hareket eden Efe, "16 yaşıma geldiğimde Türk ve Alman vatandaşlığı arasında tercih yapmam için belge göndermişlerdi. Türk vatandaşlığını seçtim. Üç yıl sonra pasaportumu yeniledim. Beş yıllık pasaport aldım. Oturum izninin pasaportun tarihiyle paralel olduğunu sanıyordum. Meğer üç yıllık süre tanınmış. 13 yaşımda pasaporta attığım imzamın şimdiki imzamla uyuşmadığını gerekçe gösterip başvuruyu geri çevirdiler. Aynı imzayı attım ama işlemler hâlâ bitmedi. Herkesi çok özledim. 18 yaşıma Türkiye'de girdim. Hayatımın en kötü doğum günüydü" diye konuştu.Sema ve Ufuk Güler çifti, "Olayın ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulunduk. Oğlumuzun, okul ve staj belgelerini, doğum belgelerini teslim ettik, ancak 1.5 ay sonra olumsuz cevap geldi. Aile birleşimi vizesine başvurmamız istendi. 19 Ekim'de başvuru yaptık. O süre içerisinde yabancılar dairesinden 17 Mart'a kadar oturum aldık ve büyükelçiliğe ulaştırdık" dedi.Tüm evrakları tamamlamalarına rağmen oturum verilmediğini söyleyen Güler ailesi, "Efe okulundan geri kaldı. Lojistik şirketinde staja başlamıştı. Uzun süredir gidemediği için staj yerinden atıldı. Hiç bu kadar uzun süre bizden ayrı kalmamıştı. Yavrumuzun psikolojisi de etkilendi. Bir an önce sorunun çözülmesini bekliyoruz" diye çağrıda bulundu.