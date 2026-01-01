Almanya’da Baybaşinlere kanlı pusu: Avrupa’nın Escobar’ı intikam yemini etti! Yeğeni ağır yaralandı

Korkunç saldırı, Düsseldorf'a sadece yüz kilometre uzaklıkta Kaiserstrabe'de gerçekleşti. Dün öğle saatlerinde, Baybaşin taraftarı bir grup, Hollanda'da aldığı ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan Hüseyin Baybaşin'in özgürlüğü için Hollanda Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Protestolara Baybaşin'in oğlu Çağdaş Baybaşin ve yeğeni Hüseyin Başbaşin de katıldı.
10 EL ATEŞ ETTİLER
Protestoların bitmesinin ardından Çağdaş Baybaşin ve Hüseyin Başbaşin taksiye binerek bölgeden ayrılmak için yola çıktı. Bu sırada taksinin önüne geçen bir araç taksinin yavaşlamasını sağladı. Aracın yavaşlamasını fırsat bilerek başka bir araçtan inen iki saldırgan Baybaşin'lerin içerisinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Saldırganların tabancasından çıkan 10 mermiden 4'ü taksinin önünde oturan Hüseyin Baybaşin'e isabet ederken, Çağdaş Baybaşin saldırından yara almadan kurtuldu. Saldırganlar ise olay yerinden geldikleri araçla kaçmayı başardı.
İNTİKAM YEMİNİ ETTİ
Hollanda'da cezaevinde bulunan amca Hüseyin Baybaşin, saldırı haberinin hemen ardından sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili paylaşımda intikam yemini etti. Baybaşin, "Böylesine aşağılık, haince ve kalleşçe bir saldırıyı kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, cevabını onlara bizzat vereceğim" dedi.