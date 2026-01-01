Haberler Yaşam Haberleri Almanya'da Baybaşinlere kanlı pusu: Avrupa’nın Escobar’ı intikam yemini etti! Yeğeni ağır yaralandı
"Avrupa’nın Escobar’ı" olarak bilinen ve Hollanda’da ömür boyu hapis cezası çeken uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin’in özgürlüğü için dün Almanya’da düzenlenen protestoda kan aktı. Protestonun hemen ardından Baybaşin’in oğlu Çağdaş Baybaşin ve yeğeni Hüseyin Başbaşin aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Yeğen Baybaşin vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı.

Korkunç saldırı, Düsseldorf'a sadece yüz kilometre uzaklıkta Kaiserstrabe'de gerçekleşti. Dün öğle saatlerinde, Baybaşin taraftarı bir grup, Hollanda'da aldığı ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan Hüseyin Baybaşin'in özgürlüğü için Hollanda Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Protestolara Baybaşin'in oğlu Çağdaş Baybaşin ve yeğeni Hüseyin Başbaşin de katıldı.

10 EL ATEŞ ETTİLER

Protestoların bitmesinin ardından Çağdaş Baybaşin ve Hüseyin Başbaşin taksiye binerek bölgeden ayrılmak için yola çıktı. Bu sırada taksinin önüne geçen bir araç taksinin yavaşlamasını sağladı. Aracın yavaşlamasını fırsat bilerek başka bir araçtan inen iki saldırgan Baybaşin'lerin içerisinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Saldırganların tabancasından çıkan 10 mermiden 4'ü taksinin önünde oturan Hüseyin Baybaşin'e isabet ederken, Çağdaş Baybaşin saldırından yara almadan kurtuldu. Saldırganlar ise olay yerinden geldikleri araçla kaçmayı başardı.

DURUMU KRİTİK

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Hüseyin Baybaşin kaldırıldığı hastanede hemen ameliyata alındı. Baybaşin'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Hollanda'da cezaevinde bulunan amca Hüseyin Baybaşin, saldırı haberinin hemen ardından sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili paylaşımda intikam yemini etti. Baybaşin, "Böylesine aşağılık, haince ve kalleşçe bir saldırıyı kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, cevabını onlara bizzat vereceğim" dedi.

