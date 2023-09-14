Almanya’da çaldı Çeşme’de yedi

Almanya'da çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro (yaklaşık 230 milyon lira) çaldığı ileri sürülen Türk kızı Yasemin Gündoğan (31), 2 yıldır Interpol tarafından aranıyor. Olay sonrası Türkiye'ye kaçan Yasemin'in Çeşme'de lüks bir villada tatil yaparken çekilmiş fotoğraflarına da SABAH ulaştı. Bremen'de doğan Yasemin Gündoğan bir süre kafelerde çalıştıktan sonra 2019'da para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland'da işe başladı.Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetlerini doldurmakla görevliydi. 2 yılın ardından çalışma sistemini tamamen çözen Gündoğan, aynı vardiyada görevli Henning B. ile yakınlaştı. 21 Mayıs 2021'de milyonluk vurgun için düğmeye bastı. Vurgunun kamera görüntülerine SABAH ulaştı. İşte saat saat vurgunun detayları:Gündoğan, saat 14.00 sıralarında mesaiye başladı. Önce birim şefinden o günkü çalışma süreciyle ilgili bilgi aldı. 15.48 sıralarında para aktarım masasına geçen Gündoğan, diğer günlerden farklı yanına iki konteyner aldı. ATM kasetlerini dolduran, bankalara aktarılacak para torbalarını paketleyen Gündoğan, 20 milyonluk aktarımı gerçekleştirirken bir taraftan da düzenli olarak diğer konteynere para atmaya başladı. Bu durum, kendisine duygusal yakınlık besleyen güvenlik personeli Henning B. tarafından fark edilmedi.Gündoğan 15.48'de başladığı işi 20.40'ta sonlandırdı. 20.47'de 2 konteyneri garajdaki para transfer ünitesine taşıdı. Saat 21.00'de Gündoğan, garaja girip flört ettiği Behrens'e çöpleri atmak için garaj kapısını ve para transfer ünitesinin kapısını açtırdı. 21.15 sıralarında plakası bilinmeyen bir araç şubenin avlusuna girdi. 21.21 sıralarında konteyneri zorla sürükleyerek araca yükleyip kayıplara karıştı. Yapılan incelemede 8 milyon 196 bin 925 Euro'nun çalındığı tespit edildi.Yasemin Gündoğan'ın paraları Türkiye'ye kaçırdığı, arkadaşı 24 yaşındaki Büşra S. ve onun erkek arkadaşı Yiğit T.'nin de kendisine yardımcı olduğu belirlendi. Olay sonrası Türkiye'ye kaçan Yasemin'in Çeşme'de lüks bir villada Büşra S. ile tatil yaptığı fotoğrafa da SABAH ulaştı. Almanya'ya geri dönen Büşra S. tutuklandı. Yasemin Gündoğan ve Yiğit T. aranıyor.