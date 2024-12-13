DEV JÜRİ KADROSU İLE ULUSLARARASI BİR FESTİVAL

Festivalin jüri başkanlığını Prof. Dr. Nezih Orhon üstlenirken, jüri üyeleri arasında Oyuncu Oktay Kaynarca, Film Eleştirmeni Mehmet Açar, Oyuncu Didem Uğurlu, Oyuncu Eylül Tumbar yer aldı. Üç gün süren festivalde öğrenciler hem jüri üyeleri ile hem de sinema dünyasının sevilen isimleriyle söyleşiler gerçekleştirdi. Festivalin sürpriz konuğu ise genç oyuncu Gökhan Mumcu oldu.

Altın Baklava Film Akademisi IX. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu | Video

GENÇ SİNEMACILARIN "BULUŞMA NOKTASI"

Festivalin gala gecesinde davetlilere seslenen HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu: "Çeşitli ülkelerden ve farklı üniversitelerden gelen öğrencilerimizi sanatseverlerle üniversitemiz çatısı altında buluşturduğumuz için son derece mutluyuz. Bu festivalin en temel özelliği sadece öğrencilerin katılabiliyor olması ve amatör ruhla başlayan çalışmaların profesyonel sektöre taşınmasına destek ve teşvik için keşfedilmelerini sağlamaktır. Altın Baklava Film Akademisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin araştırma, eğitim ve lisans programlarının yanı sıra, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de önem vermektedir. Özellikle öğrencilerin potansiyel yeteneklerini keşfetmelerine ve bu alanda ortaya çıkan kabiliyetlerini kullanmalarına destek verdiği atölye çalışmalarından creative eserlerinin jüri incelemesi ile ödüllendirildiği öğrenci filim akademisidir. Siz kaliteli eserler ürettikçe, Hasan Kalyoncu Üniversitesi de sizlere desteğini sürdürecek; sizleri film yapımcılarıyla, sanatçılarla buluşturmaya devam edecektir. Bu süreçte çalışmalarınıza profesyonelleşme yolunda eşlik etmek için buraya gelen tüm sanatçılarımıza, jüri üyelerimize, oyuncularımıza ve yönetmenlerimize üniversite yönetimi ve öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.