Altın Baklava Film Akademisi IX. Uluslararası Öğrenci Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

ÖDÜL ALAN FİLMLERİN TAM LİSTESİ

Kurmaca Birincisi: "Strange Bird", Achille Balthazar - Belçika

Kurmaca İkincisi: "Farheen", Mirna Bou Abboud

Kurmaca Üçüncüsü: "Beautiful Smile", Sophia Albrecht - Almanya

Kurmaca Mansiyon: "Little Too Much Foam", Filip Poştovei - Romanya

Belgesel Birincisi: "Shattered Memory", Hayat Labban – Filistin

Belgesel İkincisi: "Bir Sinefilin Dramı", Özgür Nuri Çiçek - Türkiye

Belgesel Üçüncüsü: "Burning Heroes", Mateusz Misiarz - Almanya

Belgesel Mansiyon: "Remembering The Future", Havvanur Korkut – Birleşik Krallık

Animasyon Birincisi: "My Father's Car", Cerine Raouraoua - Fransa

Animasyon İkincisi: "REC", Fedor Maric – Bosna Hersek

Animasyon Üçüncüsü: "Sema ve Kara", Lal Okyar – Türkiye

Animasyon Mansiyon: "Surfeit", Sabahattin Kunter Çalışkan, Berke Tolungüç - Türkiye

Yapay Zeka Birincisi: "White Dove", Berkay Ellek - Türkiye

Yapay Zeka İkincisi: "At The Mountains of Madness", Buğra Mert Alkayalar - Türkiye

Yapay Zeka Üçüncüsü: "Divine Love", Mert Can Altun - Türkiye

Yapay Zeka Mansiyon: "In Pursuit of Blue", Nihat Vuran - Türkiye

Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: "Yavuz", Dilara Kuyanç, Emirhan Özcan - Türkiye

Jüri Özel Ödülü: "Squashed", Hazal Beril Cam - Türkiye

"The Contact", Mert Erez - Türkiye