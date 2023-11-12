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Giriş Tarihi: 13.11.2023

Altın Boynuz çöplüğe döndü

Dünyaca ünlü falezlerdeki yürüyüş yolu ve seyir terasları alkol şişeleri ve bira kutularıyla çöplüğe döndü. Pis kokular turistleri canından bezdirdi

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Altın Boynuz çöplüğe döndü
Antalya'da, dünyanın en güzel doğal oluşumlarından biri olan, kentin 'Altın Boynuz'u falezlerin yürüyüş yolu ve seyir terasları ile yürüyüş yollarında biriken alkol şişeleri, bira kutuları, pet şişeler, cam kırıkları, kağıt mendiller, poşet yığınları ve yaydığı pis kokular, vatandaşları ve turistleri canından bezdirdi. Vatandaşlar, "Yabancı turistler tarafından 'Cennetin yeryüzündeki hali' diye bilinen, dünyanın en güzel doğal kayalıkları, çöplüğe dönmüş" derken, manzara izlemek isteyen turistler ise, "Cam kırıklarından güçlükle yürüyoruz. Merdivenler atık maddeler ile dolu" diye konuştu. Turizmciler ise falezlerin CHP'yi Muratpaşa ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetildiğini dikkat çekerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığının milyonlarca dolar harcayarak tanıtım yaptığı turistler Antalya'ya gelince bu çöp manzarası ile karşılaşıyor. Falezleri temizlemek çok zor bir iş değil" dedi.

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Altın Boynuz çöplüğe döndü
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