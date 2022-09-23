Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları canlı takip ekranı | 23 Eylül güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.9.2022 08:02

Altın fiyatları canlı takip ekranı | 23 Eylül güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Canlı altın fiyatları takibi, haftanın son işlem gününde hız kazandı. Bugün kuyumcuları ziyaret etmeye hazırlanan vatandaşlar, 23 Eylül güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, altının gramı kaç TL diye araştırma yapıyor. Bununla birlikte, ons altın fiyatı ve 22 ayar bilezik kaç TL sorusu da sıkça araştırılıyor. İşte 23 Eylül 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ve canlı takip ekranı!

Altın fiyatları canlı takip ekranı | 23 Eylül güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı, çeyrek ve gram altın fiyatı araştırmaları için sıkça inceleniyor. Vatandaşlar, gram altın fiyatının düşüşe geçmesiyle birlikte yatırımlık ve hediyelik altın alışverişini hızlandırdı. Haftanın son işlem gününde, güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte 23 Eylül canlı altın fiyatları takibi ile güncel alış satış rakamları!

CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 EYLÜL 2022

İşte güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve kuyumculardaki son durum!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 905,14

SATIŞ: 937,86

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.480,00

SATIŞ: 6.570,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.240,00

SATIŞ: 3.297,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.636,00

SATIŞ: 6.736,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.625,00

SATIŞ: 1.648,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 984,12

SATIŞ: 984,30

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Altın fiyatları canlı takip ekranı | 23 Eylül güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
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