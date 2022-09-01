Altın fiyatları canlı ve güncel rakamları, gündemde en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, ABD enflasyonunda yaşanan gelişmeler sonrası aşağı yönlü ivme kaydediyor. Bu noktada yatırım ya da birikim yapacaklar, Kapalıçarşı ve serbest piyasalar üzerinde sorgulamalar yapıyor. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Eylül 2022 Perşembe canlı ve güncel altın fiyatları grafiği...