Haberler Yaşam Haberleri ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 1 Eylül 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 07:21

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 1 Eylül 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları alış - satış rakamları ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. ABD enflasyonunda yaşanan gelişmeler sonrası aşağı yönlü ivme kaydeden altın fiyatlarındaki anlık değişimler merak ediliyor. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler, güncel altın fiyatları araştırması yapıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Eylül 2022 Perşembe altın fiyatları alış - satış rakamları canlı takip ekranı…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 1 Eylül 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamları, gündemde en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, ABD enflasyonunda yaşanan gelişmeler sonrası aşağı yönlü ivme kaydediyor. Bu noktada yatırım ya da birikim yapacaklar, Kapalıçarşı ve serbest piyasalar üzerinde sorgulamalar yapıyor. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Eylül 2022 Perşembe canlı ve güncel altın fiyatları grafiği...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 912,52

SATIŞ: 944,61

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.703,00

SATIŞ: 6.774,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.707,00

SATIŞ: 6.809,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.532,00

SATIŞ: 6.601,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.266,00

SATIŞ: 3.312,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.638,00

SATIŞ: 1.655,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 997,67

SATIŞ: 997,86

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.704,34

SATIŞ: 1.704,70

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 1 Eylül 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?
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