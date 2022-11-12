Altınla borçlandırarak intihara sürüklediler

Pandemi süreci uzayınca parayı ödeyemedim. Beni arayıp, hakaret ederek borcumu bir an önce ödememi söylediler. 2 ay süre verip, borcumu da 115 gram altına çıkardılar. Bu durumu patronumla konuştum ve 20 bin lira ödemeyi teklif ettik. Kabul ettikten birkaç hafta sonra yeniden arayıp, borcumun 215 gram altın olduğunu söylediler. Bu sırada sürekli beni tehdit ediyorlardı. Geçen yıl bana son bir tarih verip, ödemezsem öldüreceklerini söylediler. Hatta telefonda, 'Saat yaklaşıyor. Sana ve ailene zarar vereceğiz' dediler. Ben de dayanamayıp, intihara kalkıştım" dediği öğrenildi.