Altınla borçlandırarak intihara sürüklediler

Adana'da kuyumculuk şirketi adı altında tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan suç şebekesi çökertildi. Liderliğini baba ve oğlunun yaptığı şebekenin zanlıları sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 6 kişi tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Zanlıların ağlarına düşürdükleri kurbanları gram altın şeklinde borçlandırdıkları, her ay hem altın artışından hem de yüzde 10 oranında faiz koyarak alacaklarını katladıkları ortaya çıktı. Öte yandan 2 yıl önce müzisyenlik yapan K.B. (47) pandemi nedeniyle sahne alamadığı için para kazanamadı. Borçları biriken K.B., arkadaşının vasıtasıyla tefecilerden 10 bin lira değerinde 22 gram hurda altın aldı. 11 ay içinde katlanarak 215 gram altın olan borcunu ödeyemeyen K.B., bir kutu ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu 3 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
14 MİLYON LİRA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapan 2 ayrı şebekeyi, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Her 2 şebekenin de tefecilik yolu ile 35 kişiden 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, 8 Kasım'da düzenlenen operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 3 tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 10 şarjör, silahlara ait 257 fişek, 5 milyon 277 bin lira tutarında 78 senet ve çek, borçlu kısmı boş ve imzalı 16 senet, farklı kişilere ait 43 tapu belgesi, 22 araç satış sözleşmesi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
BABA VE OĞUL TUTUKLANDI
Operasyonun ardından, kuyumcu M.B. ile oğlu T.M.B.'nin, akrabaları ile birlikte ağlarına düşürdükleri mağdurları altın borçlandırarak tefecilik yaptıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin, mağdurlara altın fiyatı üzerinden nakit para verip, aylık yüzde 10 faiz uyguladıkları öğrenildi. Şebekenin, borcunu ödemeyenleri ise Mahir B. (44) aracılığıyla tehdit ettikleri bildirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 17 şüpheliden 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 11'i ise adliyeye sevk edildi. hakim karşısına çıkan zanlılardan kuyumcu M.B. ile oğlu T.M.B.'nin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
"HURDA ALTINI AVUCUMA KOYDU, GERİ ALDI"
Kentte müzisyenlik yapan K.B.'nin (47), 2 yıl önce paraya ihtiyacı olunca kuyumcu M.B.'nin yanına gittiği ve gramı 450 liradan 22 gram altın borçlandığı belirlendi. Borcunu bir türlü bitiremeyen K.B.'nin, önceki yıl evdeki çok sayıda ilacı içerek intihara kalkıştığı, eşinin haber vermesi üzerine ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. 3 günlük tedavisinin ardından taburcu olan K.B., ifadesinde, "22 gram gelen hurda altını avucuma koyup, sonra da geri aldı.
Pandemi süreci uzayınca parayı ödeyemedim. Beni arayıp, hakaret ederek borcumu bir an önce ödememi söylediler. 2 ay süre verip, borcumu da 115 gram altına çıkardılar. Bu durumu patronumla konuştum ve 20 bin lira ödemeyi teklif ettik. Kabul ettikten birkaç hafta sonra yeniden arayıp, borcumun 215 gram altın olduğunu söylediler. Bu sırada sürekli beni tehdit ediyorlardı. Geçen yıl bana son bir tarih verip, ödemezsem öldüreceklerini söylediler. Hatta telefonda, 'Saat yaklaşıyor. Sana ve ailene zarar vereceğiz' dediler. Ben de dayanamayıp, intihara kalkıştım" dediği öğrenildi.