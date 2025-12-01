Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da feci kaza: 23 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 1.12.2025 22:38

Amasya'da cezaevi nakil aracı, kaza yapan araçlara çarptı. Yaşanan 2. kaza sonucu 23 kişi yaralandı. Amasya Valisi Önder Bakan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kazada 12 mahkum, 9 jandarmamız ve 2 şoförümüz hafif şekilde yaralandı" ifadelerini kullandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cezaevi nakil aracının, kaza yapan tır ile otomobile çarpması sonucu 23 kişi yaralandı.

TRANSFER OLAN MAHKUMLARI TAŞIYORDU

Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevi nakil aracının İstanbul'dan farklı illere transfer olan mahkumları taşıdığını söyledi.

23 KİŞİ YARALANDI

Nakil aracının Merzifon ile Suluova arasında otomobil ile kazaya karışan tıra çarptığını ifade eden Bakan, "Kazada 12 mahkum, 9 jandarmamız ve 2 şoförümüz hafif şekilde yaralandı. Ekiplerimiz kazaya anında müdahale ettiler, çok şükür yaralılarımızın hepsinin sağlık durumu iyi, hepsine geçmiş olsun." dedi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

