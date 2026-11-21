31 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan 31 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Amasya'ya cenazeye giden midibüs devrildi: 14 yaralı | Video
'CENAZE DE ARACIN İÇİNDEYDİ'
İstanbul'dan cenaze getirdiklerini belirten Abdullah Gül, "Araçta şoförlerle birlikte 32 kişi vardı. Havaların yağışlı ve yolların da kaygan olmasından dolayı kaza oldu. Cenaze de aracın içindeydi. Bir kişi sıkışmıştı araçta, onu da kurtardılar. Yaralılar şu anda hastanelerde. Ben de araçta yer olmadığı için başka bir araçla arkadan takip ediyordum" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AMASYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, "21 Kasım 2026 günü (bugün) saat 07.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize, içerisinde 31 vatandaşımızın olduğu Sultangazi Belediyesi'ne ait midibüsün İstanbul'dan Göynücek ilçemize bağlı Hasanbeyli köyündeki cenaze törenine gittiği sırada Gözlek köyü sınırları içerisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatarak devrilip yoldan çıktığına dair ihbar ulaşmıştır. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle AFAD, sağlık, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Kazada 27 vatandaşımız hafif, 4 vatandaşımız ise orta şekilde yaralanmış olup, yaralıların tedavisi çevre hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.