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Giriş Tarihi: 3.2.2023 11:37

Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırmıştı: Sürücü hakkında soruşturma!

Bakırköy'de ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdıran şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DHA
Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırmıştı: Sürücü hakkında soruşturma!

Bakırköy'de bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre içinde hasta olan ambulansın otomobiliyle önce sıkıştırıp yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı. Sağlık çalışanı o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması üzerine yakalanan şüpheli, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Tehdit ve Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı | Video

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Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırmıştı: Sürücü hakkında soruşturma!
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