Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı | Video

Bakırköy'de bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre içinde hasta olan ambulansı aracıyla önce sıkıştırdı, ardından da ambulansın yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı.