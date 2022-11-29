Son dakika: Anadolu Hisarı’nda iş yerinde yangın: Dumanlar birçok noktadan görülüyor

Son dakika haberleri: Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi'nde deniz kıyısında bulunan ünlü bir balık restoranın deposunda yangın çıktı.
Yangın, Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir balık restoranında çıktı.
Restoranın dinlenme alanı olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın üzerine olay yerine Beykoz ve Üsküdar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Polis Körfez Caddesi'ni tedbir amaçlı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangının restoranın yakınında bulunan bir yalıya da sıçradığı ancak hemen söndürüldüğü belirtildi.
Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında balık restoranında hasar oluştu.