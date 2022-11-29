Son dakika: Anadolu Hisarı’nda iş yerinde yangın: Dumanlar birçok noktadan görülüyor

Restoranın dinlenme alanı olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın üzerine olay yerine Beykoz ve Üsküdar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Polis Körfez Caddesi'ni tedbir amaçlı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.