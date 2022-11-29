Son Dakika: Beykoz Anadolu Hisarı'nda korkutan iş yeri yangını! İstanbul Boğazı dumanla kaplandı | Video
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Son dakika haberleri: Beykoz Anadolu Hisarı'nda bir iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yükselen duman İstanbul Boğazı'nda bir çok noktada görülüyor.