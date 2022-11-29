Son Dakika: Anadolu Hisarı'nda ünlü balık restoranında korkutan yangın | Video

Son dakika haberleri: Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi’nde deniz kenarında bulunan 3 katlı ünlü bir balık restoranının dinlenme alanı olarak kullanılan kısmında yangın çıktı. Dumanın İstanbul’un birçok noktasından görüldüğü yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.