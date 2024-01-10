Anadolu kartpostalı

Kar yağışı Anadolu’nun filmlere konu olan güzelliğini bir kez daha ortaya çıkardı. 3 ilde okullar tatil edildi. Her yaştan vatandaş büyüleyici manzaraları doya doya seyretti
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Çanakkale'de kar, önceki gece saatlerinde etkisini artırdı. Çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden transit gemi geçişlerine açıldı. Kapanan 46 köy yolu açılmaya çalışılıyor. İl merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat, Gelibolu, Lapseki ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) dün eğitime 1 gün ara verildi.
Eceabat ilçesindeki Tarihe Saygı Parkı'nda, savaşlar sırasında yaşanan Bombatepe vakasının canlandırıldığı asker figürlerinin yer aldığı bölüm karla kaplandı. 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı'nın tüm detaylarını gösteren parkta yer alan, bire bir boyutlardaki 40 heykel kar yağışıyla farklı bir görünüme büründü.