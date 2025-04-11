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Giriş Tarihi: 11.4.2025 15:33 Son Güncelleme: 11.4.2025 16:10

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde zincirleme kaza! 10 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

ENES GÜNEŞ
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde zincirleme kaza! 10 kişi yaralandı

Kar yağışının etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. 1 otobüs ve 1 kamyonetinde karıştığı 5 araçlık kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Öte yandan ekiplerin yoğun çalışmasıyla kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Trafik tek şeritten kontrollü veriliyor.



Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: 10 yaralı | Video

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Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde zincirleme kaza! 10 kişi yaralandı
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