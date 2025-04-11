Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: 10 yaralı | Video
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde aralarında otomobil, kamyon, tır, hafif ticari araç ve otobüsün bulunduğu 10 araç zincirlemeye kazaya karıştı. 10 kişi yaralanırken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu İstanbul istikameti, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayı anlatan sürücü Ömer G., "Arkamdaki araç benim aracıma çarptı. Bende önümde seyreden araca çarptım" dedi.
İbrahim Ö. ise yoğun bir kar yağışı olduğunu ifade ederek, "Kar yağışı sebebiyle yavaş yavaş ilerliyorduk. Durunca kaza olduğunu fark ettik. Biz kaza alanının yaklaşık 2 kilometre gerisindeydik. Zaten birden trafik durdu ve ekipler geldi" diye konuştu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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