Anaokuluna silahlı saldırı: 5 tutuklama

Ankara Etimesgut'ta salı gecesi özel bir anaokuluna silahla ateş açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Saldırıda kullanılan silah bir evin çatısında ele geçirildi. Gece saatlerinde kapalı olan özel anaokuluna yapılan silahlı saldırı, sabah saatlerinde okula gelen personel tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede okulun kapısına 4 mermi isabet ettiğini belirlerken 9x19 milimetre çapında 2 boş kovan buldu.

GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, şüphelilerin kullandığı aracın hareketleri ve güzergâhları mercek altına alındı. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Saldırıda silahı kullandığı belirlenen B.T., aracı kullanan H.D. ve araçta bulunan M.A.K. ile saldırının azmettiricisi oldukları değerlendirilen G.Ç. ve S.M. yakalandı. Suç aleti bir evin çatısında ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.