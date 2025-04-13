Anderson Talisca: "Golü hissettim"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı golle ilgili kendisine gelen soruyu yanıtlayan Talisca, "Açıkçası faul olduğu anda o topun başına geçtiğimde çok öz güvenliydim. Kaleci için çok zor bir top atabileceğim ve gol atabileceğim hissim vardı." dedi.

Brezilyalı futbolcu, "Çok iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Kaliteli oyuncularla bu tarz oyunları yapmak daha kolay oluyor. Bu takımdaki herkes çok kaliteli. İkinci frikik, ilk frikiktekinden daha yakındı ve kalecinin erken çıkabileceğini düşündüm. Bu şekilde vurdum ve kaleci bu şekilde kurtarış yaptı." diye konuştu.