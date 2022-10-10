Andropoz nedir, ne demek? Andropoz kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor, belirtileri neler?

Andropoz kelime anlamı TDK ve Tıp sözlüklerinde araştırılmaya başladı. Erkeklerde görülen tıbbi bir durumu niteleyen kelime karıştırılan yazılış ve okunuşlar arasında. Fransızca "andropause" kelimesinden gelen Andropoz belirtileri ile de araştırma konusu. Peki, Andropoz nedir, ne demek, ne anlama geliyor? İşte, detaylar…