Haberler Yaşam Haberleri Andropoz nedir, ne demek? Andropoz kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor, belirtileri neler?
Giriş Tarihi: 10.10.2022 15:38

Andropoz nedir, ne demek? Andropoz kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor, belirtileri neler?

Tıp terimleri arasında yer alan Andropoz kelime anlamı ile merak ediliyor. Yaşla birlikte ortaya çıkan bir tıbbi duruma verilen ad Türkçe’de yazılışı ve okunuşu ile karıştırılan kelimeler arasında. Andropoz nedir, ne demek, nasıl yazılır soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bir Tıp terimi olmasından kaynaklı olarak belirtileri ile de araştırılan kelime gündemde. Peki, Andropoz belirtileri nelerdir, ne anlama geliyor? İşte, cevaplar…

Andropoz nedir, ne demek? Andropoz kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor, belirtileri neler?

Andropoz kelime anlamı TDK ve Tıp sözlüklerinde araştırılmaya başladı. Erkeklerde görülen tıbbi bir durumu niteleyen kelime karıştırılan yazılış ve okunuşlar arasında. Fransızca "andropause" kelimesinden gelen Andropoz belirtileri ile de araştırma konusu. Peki, Andropoz nedir, ne demek, ne anlama geliyor? İşte, detaylar…

ANDROPOZ NEDİR?

TDK sözlüğünde verilen kelime anlamı şöyle:

"Erkeklerde, er bezlerinin salgıladıkları hormon miktarının giderek eksilmesi sonucu cinsel gücün azalması, yaş dönümü."

Erkek menopozu olarak da bilinen bu kelime erkeklerin 40'lı yaşların sonlarından 50'lerin başlarına geldiklerinde yaşadıkları depresyonu karşılıyor.

ANDROPOZ BELİRTİLERİ

Andropozun semptomları arasında en sık görülenler:

Depresyon ya da üzüntü hali

Düşük enerji

Jinekomasti veya meme gelişimi

Kas kütlesinde azalma ve fiziksel zayıflık duyguları

Kemik yoğunluğunda azalma

Kendine güven kaybı

Kısırlık

Konsantre olmada zorluk

Motivasyonda azalma

Uykusuzluk veya uyuma güçlüğü

Vücuttaki yağlanma oranında artış

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Andropoz nedir, ne demek? Andropoz kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor, belirtileri neler?
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