Andropoz nedir, ne demek? Andropoz kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor, belirtileri neler?

Andropoz kelime anlamı TDK ve Tıp sözlüklerinde araştırılmaya başladı. Erkeklerde görülen tıbbi bir durumu niteleyen kelime karıştırılan yazılış ve okunuşlar arasında. Fransızca "andropause" kelimesinden gelen Andropoz belirtileri ile de araştırma konusu. Peki, Andropoz nedir, ne demek, ne anlama geliyor? İşte, detaylar…
ANDROPOZ NEDİR?
TDK sözlüğünde verilen kelime anlamı şöyle:
"Erkeklerde, er bezlerinin salgıladıkları hormon miktarının giderek eksilmesi sonucu cinsel gücün azalması, yaş dönümü."
Erkek menopozu olarak da bilinen bu kelime erkeklerin 40'lı yaşların sonlarından 50'lerin başlarına geldiklerinde yaşadıkları depresyonu karşılıyor.
ANDROPOZ BELİRTİLERİ
Andropozun semptomları arasında en sık görülenler:
Depresyon ya da üzüntü hali
Düşük enerji
Jinekomasti veya meme gelişimi
Kas kütlesinde azalma ve fiziksel zayıflık duyguları
Kemik yoğunluğunda azalma
Kendine güven kaybı
Kısırlık
Konsantre olmada zorluk
Motivasyonda azalma
Uykusuzluk veya uyuma güçlüğü
Vücuttaki yağlanma oranında artış