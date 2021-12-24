Haberler Yaşam Haberleri Anıttepe TOKİ için kuralar çekildi! 729 konut bugün sahibini buldu
Giriş Tarihi: 24.12.2021 19:25

Anıttepe TOKİ için kuralar çekildi! 729 konut bugün sahibini buldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Anıttepe TOKİ için kuralar çekildi! 729 konut bugün sahibini buldu

Karaağaç Mahallesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 729 konut için bugün kura çekimi yapıldı. Törende konuşan Başkan Çakın, bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Kura çekimine TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AKPartiUşak Milletvekilleri;TBMM İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehmet Altay ile İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcıve AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul katıldı.

KURA SONUCUNDA 729 KİŞİ YENİ EVİNE KAVUŞTU

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut kura töreninde yaptığı konuşmada, projenin 2022 sonunda tamamlanarak evlerin hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.Uşak için toplam 2 buçuk milyar liralık yatırım yapıldığını dile getiren Bulut; kent merkezinde yapılacak Millet Bahçesi için de ihalenin tamamlandığını, proje alanı içindeki okul binalarını restore ettiklerini ifade etti.

BAŞKAN ÇAKIN'DAN EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR

Bugün Uşak için çok mutlu bir gün olduğunu vurgulayan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; "Hem çocuklar hem yetişkinler için sosyal donatılara, yeşil alanları ile sağlıklı bir çevre düzenlemesine sahip nitelikli konutların tamamlanmasıyla, inşallah vatandaşlarımız daha refah içerisinde bir yaşama kavuşmuş olacak. Ben bu imkanıhemşehrilerimize sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'a ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Uşak Belediyesi olarak şehrin kalkınması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Çakın; Anıttepe TOKİ evlerinin en kısa zamanda bir cazibe merkezi haline geleceğini düşündüklerini kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakanlık harekete geçti: Türkiye'de kapatılmış o kuyulardan petrol fışkırdı!
Dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel'den pes dedirten savunma: ‘Ben bir iki tokat vurdum zannediyordum’
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dolardaki sert düşüşle ilgili açıklama: Faizcilere tokat gibi yanıt oldu
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıkladı! "Yerli AŞI TURKOVAC, SINOVAC'tan daha etkin"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 'fahiş fiyat artışları' açıklaması: İndirimleri hızla bekliyoruz
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan flaş hamle!
SON DAKİKA: Adnan Oktar'dan 13 yaşındaki kıza mide bulandıran istismar! Kabus gibi günleri anlattı: Ne isterse yapacaksın...
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş vahşi pitbull saldırısına uğramıştı! Acılı baba konuştu!
Galatasaray'ın genç ismi Bartuğ Elmaz'dan olay hareket! Fatih Terim paylaşımı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Anıttepe TOKİ için kuralar çekildi! 729 konut bugün sahibini buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA