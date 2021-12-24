Anıttepe TOKİ için kuralar çekildi! 729 konut bugün sahibini buldu

Kura çekimine TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AKPartiUşak Milletvekilleri;TBMM İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehmet Altay ile İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcıve AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul katıldı.

KURA SONUCUNDA 729 KİŞİ YENİ EVİNE KAVUŞTU

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut kura töreninde yaptığı konuşmada, projenin 2022 sonunda tamamlanarak evlerin hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.Uşak için toplam 2 buçuk milyar liralık yatırım yapıldığını dile getiren Bulut; kent merkezinde yapılacak Millet Bahçesi için de ihalenin tamamlandığını, proje alanı içindeki okul binalarını restore ettiklerini ifade etti.

BAŞKAN ÇAKIN'DAN EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR

Bugün Uşak için çok mutlu bir gün olduğunu vurgulayan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; "Hem çocuklar hem yetişkinler için sosyal donatılara, yeşil alanları ile sağlıklı bir çevre düzenlemesine sahip nitelikli konutların tamamlanmasıyla, inşallah vatandaşlarımız daha refah içerisinde bir yaşama kavuşmuş olacak. Ben bu imkanıhemşehrilerimize sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'a ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Uşak Belediyesi olarak şehrin kalkınması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Çakın; Anıttepe TOKİ evlerinin en kısa zamanda bir cazibe merkezi haline geleceğini düşündüklerini kaydetti.