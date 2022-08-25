Ankara hava durumu son dakika: Şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji ile Ankara’da hava durumu nasıl olacak?

Ankara hava durumu Meteoroloji ile sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde etkili olan şiddetli sağanak yağış için uyarı yapılmıştı. Şimdi yağmurun şehri ne zaman terk edeceği araştırılmaya başladı. Ankara hava durumu son dakika tahminleri ile soruluyor: Ankara'da hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman bitecek? İşte yanıtlar…