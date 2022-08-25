Haberler Yaşam Haberleri Ankara hava durumu son dakika: Şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji ile Ankara’da hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 25.8.2022 14:16

Ankara hava durumu son dakika: Şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji ile Ankara’da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumu tahminleri ile birçok büyükşehirde yağış uyarısı yapıldı. Başkent için de sorgulamalar devam ediyor. Ankara hava durumu 25-30 Ağustos tarihleri arasında araştırılıyor. Başkentliler “Ankara’da hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman bitecek” sorularına yanıt aramaya başladı. Gök gürültülü sağanak yağış şehirde etkili olmaya başladı. İşte, Ankara hava durumu son dakika

Ankara hava durumu son dakika: Şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji ile Ankara’da hava durumu nasıl olacak?

Ankara hava durumu Meteoroloji ile sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde etkili olan şiddetli sağanak yağış için uyarı yapılmıştı. Şimdi yağmurun şehri ne zaman terk edeceği araştırılmaya başladı. Ankara hava durumu son dakika tahminleri ile soruluyor: Ankara'da hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman bitecek? İşte yanıtlar…

ANKARA HAVA DURUMU 25-30 AĞUSTOS

Meteoroloji tahminleri ile Ankara 5 günlük hava durumu şöyle:

PERŞEMBE: Gök gürültülü sağanak yağış

CUMA: Parçalı bulutlu

CUMARTESİ: Parçalı bulutlu

PAZAR: Gök gürültülü sağanak yağış

PAZARTESİ: Parçalı bulutlu

SALI: Parçalı bulutlu

SEL VE SU BASKINI YAŞANABİLİR

Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların; yarın(Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 3 ile 5 derece azalarak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvette, yağış anında kuvvetli olması beklenmektedir.

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Ankara hava durumu son dakika: Şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji ile Ankara’da hava durumu nasıl olacak?
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