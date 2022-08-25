Ankara hava durumu son dakika: Şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji ile Ankara’da hava durumu nasıl olacak?

Ankara hava durumu Meteoroloji ile sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde etkili olan şiddetli sağanak yağış için uyarı yapılmıştı. Şimdi yağmurun şehri ne zaman terk edeceği araştırılmaya başladı. Ankara hava durumu son dakika tahminleri ile soruluyor: Ankara'da hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman bitecek? İşte yanıtlar…
ANKARA HAVA DURUMU 25-30 AĞUSTOS
Meteoroloji tahminleri ile Ankara 5 günlük hava durumu şöyle:
PERŞEMBE: Gök gürültülü sağanak yağış
CUMA: Parçalı bulutlu
CUMARTESİ: Parçalı bulutlu
PAZAR: Gök gürültülü sağanak yağış
PAZARTESİ: Parçalı bulutlu
SALI: Parçalı bulutlu
SEL VE SU BASKINI YAŞANABİLİR
Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların; yarın(Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 3 ile 5 derece azalarak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvette, yağış anında kuvvetli olması beklenmektedir.