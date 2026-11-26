ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKA OLABİLİR

Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı bir diğer hedef ise Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı. Proje çalışmaları devam eden bu yatırımla, bugün yüksek hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren yolculuğun 80 dakikaya indirilmesi öngörülüyor. Söz konusu proje, mevcut hattaki süreyi 3,5 saate düşürmeye yönelik çalışmalardan ayrı olarak yürütülüyor.