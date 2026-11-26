Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden hızlı tren hattının tamamlanmasıyla 14 saatlik seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşeceğini açıkladı. Projenin hayata geçmesiyle iki şehir arasındaki tren yolculuğunun çok daha kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Türkiye genelinde hızlı trenle ulaşılabilen şehir sayısının artırılması da planlanıyor. Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki açıklamasında, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." ifadelerini kullandı. Böylece mevcut demir yolu bağlantılarının yeni yatırımlarla genişletilmesi amaçlanıyor.
Hızlı tren yatırımları yalnızca Ankara-İzmir güzergahıyla sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden projelerle şehirler arasındaki seyahat sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Ancak açıklanan süreler, ilgili hatların tamamlanmasının ardından geçerli olacak.
Mevcut Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda da seyahat süresini azaltacak çalışmalar bulunuyor. Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki yolculuğun 30 dakika kısalarak 3,5 saate düşürülmesi planlanıyor.
Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı bir diğer hedef ise Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı. Proje çalışmaları devam eden bu yatırımla, bugün yüksek hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren yolculuğun 80 dakikaya indirilmesi öngörülüyor. Söz konusu proje, mevcut hattaki süreyi 3,5 saate düşürmeye yönelik çalışmalardan ayrı olarak yürütülüyor.
Güney illerini birbirine bağlayacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nda çalışmalar sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla Mersin ve Gaziantep arasındaki tren yolculuğu 2 saat 15 dakikaya inecek. Böylece iki şehir arasındaki demir yolu ulaşımında önemli ölçüde zaman kazanılacak.
Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'ndaki son gelişmeleri paylaşan Bakan Uraloğlu, Kasım ayında test sürüşlerine başlandığını açıkladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bursa'nın 2027 yılında hızlı tren ağına dahil edilmesi öngörülüyor.
İç Anadolu'daki demir yolu yatırımlarıyla da şehirler arasındaki mesafeler kısalacak. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı hizmete girdiğinde Ankara'dan Kayseri'ye 1 saat 45 dakikada ulaşılabilecek. Karaman-Ulukışla Hattı'nın tamamlanmasıyla Konya-Ulukışla arasındaki yolculuk ise 1 saat 35 dakikaya inecek.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamasında Delice-Çorum ve Halkalı-Çerkezköy kesimlerinde devam eden çalışmalara da yer verildi. Farklı bölgelerde sürdürülen demir yolu yatırımlarıyla şehirler arasındaki ulaşım bağlantıları güçlendirilecek. Türkiye'nin 2030 yılına kadar 32 şehre doğrudan hızlı tren hizmeti sunma hedefi de bu yatırımların temelini oluşturuyor.