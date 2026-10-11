Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu! Parolaları deşifre olan 18 kişi tutuklandı

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalar kapsamında, kendilerini polis, savcı veya Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, vatandaşlara kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiği ya da isimlerinin FETÖ soruşturmasında yer aldığını söyleyerek evlerindeki para ve altınları teslim etmeye ve banka hesaplarındaki paraları göndermeye ikna ettikleri belirlendi.

Ankara merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı | Video