Ankara ve Diyarbakır’da tefecilik operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Hesaplarında 25 milyar 119 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonda yaklaşık 2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

YÜKSEK FAİZ, SENET, TEHDİT VE BASKI…

Şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçunu da örgütlü olarak işleyen bu şüphelilere ait, yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL değerinde; 123 taşınmaza, 38 araç ile 180 banka hesabına el konuldu. Operasyonlar sonucu farklı şahıslar adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek/senet ve tapu senedi, çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.