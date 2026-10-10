Ankara’da anaokuluna silahlı saldırı: 5 şüpheli tutuklandı

Olay, 6 Ekim'de saat 02.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Şeker Mahallesi 1407. Cadde'de meydana geldi. Gece saatlerinde kapalı olan özel anaokuluna silahla ateş açıldı. Sabah saatlerinde okula gelen personel, okulun kapısına 4 mermi isabet ettiğini fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 9x19 milimetre çapında 2 boş kovan buldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Saldırının aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, şüphelilerin kullandığı değerlendirilen aracın hareketleri ve güzergâhları da mercek altına alındı. Yürütülen saha çalışmaları ve incelemeler sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Ekipler, şüphelilerin olayda kullanılan araç ve silahla bağlantılarını da tespit etti.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda silahla ateş ettiği belirlenen B.T., olay sırasında aracı kullanan H.D. ve araçta bulunan M.A.K. ile saldırının azmettiricisi oldukları değerlendirilen G.Ç. ve S.M. yakalandı. Operasyon kapsamında saldırıda kullanılan silah da bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.