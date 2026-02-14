Ankara’da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, Ankara–Kırıkkale Karayolu'nun Kırıkkale istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek yol ortasındaki çelik bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücünün üzerinden, aynı istikamette seyreden şehirlerarası yolcu otobüsü geçti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.