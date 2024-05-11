Ankara’da bir köpek saldırısı daha: Vatandaşlar çözüm bekliyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan bir olayda, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve ciddi şekilde yaralanan 12 yaşındaki Yılmaz Abazlıoğlu'nun durumu gündeme oturdu. Olay, Abazlıoğlu'nun köpeklerden kaçarken bina kapısının camına çarparak üzerine patlayan camın kafasını ve kolunu kesmesiyle gerçekleşti. Yılmaz Abazlıoğlu'nun babası Musa Abazlıoğlu ve binada oturan komşuları yetkililerden başıboş ve saldırgan köpekler için çözüm bekliyor.
Ankara Gölbaşı'nda akşam saatlerinde Park Eymir TOKİ Konutları'nda 12 yaşındaki Abazlıoğlu'nun üzerine havlayarak gelen sahipsiz köpekler küçük çocuğun az kalsın canından edecekti. Abazlıoğlu, köpeklerin kendisine birden saldırmasıyla korkup kaçarak evlerinin bulunduğu binaya sığınmak istedi. Can havliyle bina kapısından girerken, cam Abazlığolu'nun üzerine patladı. Küçük çocuk başından ve kolundan ciddi şekilde yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte Yılmaz Abazlıoğlu, Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak olayın ardından Abazlıoğlu'nun babası Musa Abazlıoğlu, site içerisindeki köpek yoğunluğuna dikkat çekerek, yetkililerin bu konuda daha etkili önlemler alması gerektiğini vurguladı.
"BENİM ÇOCUĞUM KÖPEKLERİN SALDIRACAKLARINI FARK ETMİŞ"
Baba Musa Abazlıoğlu, oturdukları site içerisinde aşırı derecede köpek yoğunluğu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
"Bunları sahiplerini kişiler var gruplar halinde. Biz bunları site içinde istemiyoruz. Havanlara bakmak ve insan sağlığı arasında insan sağlığı bizim için önemli. Sokak köpeklerini çiğ etle mama ile besliyorlar burada çocuklarımız okula giderken parka giderken sıkıntı çıkarıyorlar. Çocuklarımızı okula göndermekten korkuyoruz. Benim çocuğum köpekleri bilen eden çocuk köyde köpeklerimiz var ama gelin görün ki bu köpekler bir değişikler saldırıyorlar. Benim oğlum köpekleri bildiği için saldırdıklarını fark etmiş sonra binanın kapısına çarpıyor ve cam patlayarak çocuğuma zarar veriyor."
"KOLUNDAKİ TENDON YIRTILDI"
"Bizim en büyük sıkıntımız Gölbaşı ilçesinin içerisinde dışarılardan gelen hayvan bırakanlar ve kendileri sahiplenip köpeklere bakan insanlar da çok bu şekilde yapacaklarına barınaklarda sahiplenip bakabilirler. Köpekler saldırgan oluyorlar biri havladığında hepsi birden teki gösteriyorlar. Bundan dolayı köpeklerin buradan komple kaldırılmasını istiyoruz. Yetkililerle de görüştük ama kanunda ve yasada bu şekilde hayvan koruma kanununda küpeleştirilip ve kısırlaştırılıp yerine bırakılması yazıldığı için sadece bu şekilde yapabileceklerinden bahsediyorlar. Kolunda 45 tane dikiş var operasyonu plastik cerrahi yaptı. Kolundaki tendonda yırtık var ve kafasındaki yarılmadan dolayı kaş oynatamama sıkıntısından dolayı ameliyat edildi ve şükür ki böylece atlatmış olduk. Bir daha ne benim çocuğumun ne de başkasının çocuğunun başına gelsin."
"SİTENİN İÇİNDE YAŞAM ALANIMIZI DA İŞGAL EDİYORLAR"
12 yaşındaki Yılmaz Abazlıoğlu yaşadıklarını anlattı. Kendisinin de köyde köpeklerinin olduğunu ifade eden Abazlıoğlu, "Köpekleri seviyorum hatta köyümüzde besliyorum 15 'e yakın Kangal cinsi köpeğimiz var. Bunların yavruları var, köyden köpeklere aşinayım onlarla büyüdüm. Ama böyle bir şey beklemiyordum, Gölbaşı TOKİ'deki köpekler, tepkileri ile beraber değişik köpekler. Köpek dediğin sadık olur, sakin olur, kötü bir olayda tepki gösterirler. Bunlar bir adıma, araç tekerine, bisiklet tekerine, futbol topuna veya yürüyüş yolundaki birine herhangi bir sebep olmadan da tepki gösteriyorlar, saldırabiliyorlar. İnsanlar çiğ etle besledikleri içi daha fazla hırçınlaşıyorlar. Bu insanlar yüzünden çok defa saldırıya uğradım. 50 kere kovalanmışımdır köpekler tarafından, sitenin içinde yaşam alanımızı da işgal ediyorlar. Kısırlaştırıldı diyorlar ama ben hep görüyorum, bizim sitemizin yanında cami var hemen yanına köpek 16 yavruyla yaşıyor. İki gün sonra bu kazayı yaşadım, beni kovalayan köpeğin ağzından köpükler akıyordu. Ben de ondan dolayı çok korktum. Hayatımıza zarar ve hiç bir yararları da yok bu köpeklerin.. Şu an bileğimi fazla hareket ettiremiyorum. Doktor bir süre sonra geçer dedi ama futbol oynuyorum umarım hayatımı etkilemez ve kötü bir tecrübe oldu." şeklinde konuştu.
"BARINAKLAR YETERLİ DEĞİL"
Yılmaz'ın halası Hediye Abazlıoğlu ise kızları ile yaşadıkları saldırıyı anlatarak, "2 yıl önce başımıza geldi ve küçük kızım ve büyük kızımla dışarıdaydık köpek geldi saldırdı. Önce küçük kızımı yere yatırdı ve sonra büyük kızıma saldırdı. Bir şoför geldi bizi kurtardı ve 1 ay dışarı çıkmadı çocuklarım...Benim kızım otobüse binene kadar evden çıktıktan sonra benimle telefonla konuşur kendisini güvende hissetmek için okula bile, büfeye ekmek almaya bile gönderemiyoruz. Belediyeye şikayette bulunduk barınaklar doğru değerlendirilse bu da işe yarayabilir. Ben sosyal medyadan gördüğüme göre hayvanların aç bırakıldığı, kötü davranıldığı için hayvanseverlerin de oraya gidip eylem yaptıklarından sonrasında köpekleri serbest bıraktıkları sağlanıyormuş. Hakkıyla barınak yapılıp, köpeklere de hakkıyla bakılmıyor demek ki tam tersi olsa iyi bakılsa kimse bir şey demez."
"BİZİM OYLARIMIZLA O MAKAMLARA GELİYORSANIZ BİZİM GÜVENLİĞİMİZİ DE SAĞLAYIN"
Abazlıoğlu'nun komşuları Gülten Arık, "Geçen Ramazan ayında ben pide almaya çıktım. Yanımda da çocuğum vardı kendi evladımı köpeklerden savuna savuna eve zor geldim. Bizim çocuklarımız dışarıda oynamalı biz öyle büyüdük ve bizim çocuklarımız da bu şekilde büyümelidir. Yılmaz köyde büyümüş bir çocuk ve ama burada hepimizin hayvan sevgisi var fakat buradaki köpekler saldırganlar. Bizim nezaretimizde olmadan çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Site içerisinde köpekleri beslenmemeleri gerekiyor. Belediye bu konuda bize yardımcı olmuyor çoğalıyor azalmıyor kısırlaştırma da yapılmıyor. Bizim oylarımızla o koltuklara o makamlara geliyorsanız bizim güvenliğimizi de sağlamanız gerekiyor." sözlerini kullandı.
KÖPEK YÜZÜNDEN KOMŞU KAVGASI
Bir diğer komşu Bilgehan Bozkaya bir köpek konusu yüzünden komşularının kendilerine saldırdığını anlatarak, "Burada bir kadın var. Kendisinden memnun değildik ve balkonda köpek besliyordu. Komşuluk hakkına ilişkin güzelce söyledik köpeklerinizi barındırmayın dedi kokudan balkonumuzu açamıyoruz dedik. Söylediklerimizi üzerine alınmadı. Bu konu büyüdü aramızda kavga çıktı. Eşimin kafasına kül tablası fırlattılar, köpeklerin bizden daha değerli olduğunu söylüyorlardı böyle bir şey var mı? Olay polise intikal etti, biz de şikayetçi olduk." ifadelerini kullandı.