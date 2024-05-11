Ankara’da bir köpek saldırısı daha: Vatandaşlar çözüm bekliyor

"SİTENİN İÇİNDE YAŞAM ALANIMIZI DA İŞGAL EDİYORLAR"

12 yaşındaki Yılmaz Abazlıoğlu yaşadıklarını anlattı. Kendisinin de köyde köpeklerinin olduğunu ifade eden Abazlıoğlu, "Köpekleri seviyorum hatta köyümüzde besliyorum 15 'e yakın Kangal cinsi köpeğimiz var. Bunların yavruları var, köyden köpeklere aşinayım onlarla büyüdüm. Ama böyle bir şey beklemiyordum, Gölbaşı TOKİ'deki köpekler, tepkileri ile beraber değişik köpekler. Köpek dediğin sadık olur, sakin olur, kötü bir olayda tepki gösterirler. Bunlar bir adıma, araç tekerine, bisiklet tekerine, futbol topuna veya yürüyüş yolundaki birine herhangi bir sebep olmadan da tepki gösteriyorlar, saldırabiliyorlar. İnsanlar çiğ etle besledikleri içi daha fazla hırçınlaşıyorlar. Bu insanlar yüzünden çok defa saldırıya uğradım. 50 kere kovalanmışımdır köpekler tarafından, sitenin içinde yaşam alanımızı da işgal ediyorlar. Kısırlaştırıldı diyorlar ama ben hep görüyorum, bizim sitemizin yanında cami var hemen yanına köpek 16 yavruyla yaşıyor. İki gün sonra bu kazayı yaşadım, beni kovalayan köpeğin ağzından köpükler akıyordu. Ben de ondan dolayı çok korktum. Hayatımıza zarar ve hiç bir yararları da yok bu köpeklerin.. Şu an bileğimi fazla hareket ettiremiyorum. Doktor bir süre sonra geçer dedi ama futbol oynuyorum umarım hayatımı etkilemez ve kötü bir tecrübe oldu." şeklinde konuştu.