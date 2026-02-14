Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 23 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 10:26

Ankara’da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.Ş. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti', 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'Tehdit', 'Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma', 'Silah ve mühimmat ticareti', 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme', 'Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'İş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi' suçlarını işlediği belirlenen 23 kişiyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1680 Lyrca hap, 3 tabanca, 7 gram esrar, 3 şarjör, 70 fişek, 1 balistik yelek, 125 sentetik ecza maddesi, 1 cihaz aramasında kullanılan dedektör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

