Ankara'da dehşet!10 yıllık arkadaşını ağır yaraladı:"Benimle alay edip küfür ediyordu"

YARALIYI HASTANEYE GÖTÜREN KOMŞUSU O ANLARI ANLATTI

Saldırının ardından ağır yaralanan Keser'in hastaneye götürüldüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, komşusu Mehmet Öner'in kan kaybeden Keser'i konuşturarak bilincini açık tutmaya çalıştığı ve telaşla hastaneye götürdüğü anlar yer aldı. Olayın ardından yaralıya yardım eden Mehmet Öner, yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi: "Altı el silah sesi duydum. Ne olduğunu merak edip dışarı çıktım. Yerde bir kişinin yattığını gördüm. Kardeşim de yaralının üzerine montunu koyarak tampon yapmaya çalışıyordu. Yaralıyı kendi aracıma bindirdim ve sağlık ekiplerine haber verdim. Çok kan kaybetmesin diye trafiğin daha az olduğu bölgedeki bir hastaneye götürdüm. Kısa süre içinde hastaneye vardık." Keser'in bilincini açık tutmak için çaba gösterdiğini belirten Öner, "Bilincini açık tutmak ve bunu ona yapanı öğrenmek için konuşturmaya çalıştım. Konuşabilecek halde değildi. Sadece kendisini vuran kişinin adını söyledi. Yanağından, kaburgasından, karaciğerinden ve diz kapağından yaralıydı" ifadelerini kullandı.