Ankara’da eski koca vahşeti: Talihsiz kadın hayatını kaybetti!

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre S.K. ile boşandığı kocası İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., bıçakla saldırdığı S.K.'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.