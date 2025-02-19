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Giriş Tarihi: 19.2.2025 01:23

Ankara’da eski koca vahşeti: Talihsiz kadın hayatını kaybetti!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde S.K. ile boşandığı eşi İ.K., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İ.K., eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan cani koca kıskıvrak yakalandı.

DHA
Ankara’da eski koca vahşeti: Talihsiz kadın hayatını kaybetti!

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre S.K. ile boşandığı kocası İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., bıçakla saldırdığı S.K.'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ankara’da eski koca vahşeti: Talihsiz kadın hayatını kaybetti!
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