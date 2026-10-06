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Giriş Tarihi: 6.10.2026 21:20 Son Güncelleme: 6.10.2026 21:29

Ankara'da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA
Ankara’da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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Kaza, Mamak Karşıyaka Mahallesi Kırıkkale-Samsun kara yolu Kırıkkale istikametinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale-Samsun kara yolu Ankara istikametinde E.O. hakimiyetindeki araç Ankara istikametinde ilerlediği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kırıkkale istikametine geçerek L.T.'nin sürücülüğünü yaptığı araca çarptı.

Ankara'da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan incelemede araç sürücüsü E.O. ve yolcu olarak bulunan N.O.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer araç sürücüsü L.T. ve araçta yolcu olarak bulunan M.T. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#ANKARA #MAMAK #SAMSUN #KIRIKKALE
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Ankara'da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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