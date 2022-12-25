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Giriş Tarihi: 25.12.2022 16:10

Ankara'da kanlı buluşma: İş insanı akademisyen arkadaşını öldürdü!

Başkent Ankara'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. İş insanı Polat Aykaç, restoranda yemek yerken tartıştığı akademisyen arkadaşı Güven Çaprak'ı tabancayla başından vurarak katletti...

DHA
Ankara’da kanlı buluşma: İş insanı akademisyen arkadaşını öldürdü!

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İş insanı Polat Aykaç iddiaya göre, birlikte yemek yediği arkadaşlarından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, belindeki ruhsatlı tabancayı çıkarıp Çaprak'ın başına bir el ateş etti. Çaprak, olay yerinde hayatını kaybederkeni Aykaç ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Çaprak'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

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Ankara'da kanlı buluşma: İş insanı akademisyen arkadaşını öldürdü!
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