Ankara’da korku dolu anlar! Anaokulu kurşun yağmuruna tutuldu: 5 şüpheli tutuklandı!

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay öncesi ve sonrasına ait kamera görüntüleri ile araç hareketleri ve güzergahları incelendi. Saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri, olayda kullanılan araç ve silahla bağlantıları tespit edildi.