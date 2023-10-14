Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da korkunç kaza! Alkolü sürücü uygulama noktasından kaçtı: 2 yaralı, 1 ölü
Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:02 Son Güncelleme: 14.10.2023 11:30

Ankara’da korkunç kaza! Alkolü sürücü uygulama noktasından kaçtı: 2 yaralı, 1 ölü

Ankara’da trafik polisinin uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü F.F.A., yolun karşısı tarafına geçmek üzere olan 2 yayaya çarptı. Yaşanan kaza sonrası yayalardan  S.Y. yaralanırken, diğer yaya E.B. hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan F.F.A. ekiplerce gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da korkunç kaza! Alkolü sürücü uygulama noktasından kaçtı: 2 yaralı, 1 ölü

Ankara Çankaya İlçesi Tunus caddesi üzerinde alkollü sürücülerin tespitine yönelik uygulama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir aracı durdurmak istedi.

POLİSTEN KAÇTI YAYALARA ÇARPTI

Polisin dur ikazına uymayarak alkol uygulamasından kaçan araç sürücüsü F.F.A. Tunus caddesinden Tunalı Hilmi caddesi istikametine doğru kaçarken yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya çarptı. Yaşanan kaza sonrası yayalardan S.Y. yaralanırken, diğer yaya E.B. hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan F.F.A. gerekli adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince de idari işlem yapılan F.F.A.'ya; alkollü araç kullanmak, ehliyetini yanında bulundurmamak ve dur ikazına uymamaktan toplam 5 bin 451 Türk lirası idari para ceza uygulanarak, ehliyetine 6 ay süresince el konulduğu öğrenildi.

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Ankara’da korkunç kaza! Alkolü sürücü uygulama noktasından kaçtı: 2 yaralı, 1 ölü
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