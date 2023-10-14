Ankara’da korkunç kaza! Alkolü sürücü uygulama noktasından kaçtı: 2 yaralı, 1 ölü

Ankara Çankaya İlçesi Tunus caddesi üzerinde alkollü sürücülerin tespitine yönelik uygulama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir aracı durdurmak istedi.
POLİSTEN KAÇTI YAYALARA ÇARPTI
Polisin dur ikazına uymayarak alkol uygulamasından kaçan araç sürücüsü F.F.A. Tunus caddesinden Tunalı Hilmi caddesi istikametine doğru kaçarken yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya çarptı. Yaşanan kaza sonrası yayalardan S.Y. yaralanırken, diğer yaya E.B. hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan F.F.A. gerekli adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince de idari işlem yapılan F.F.A.'ya; alkollü araç kullanmak, ehliyetini yanında bulundurmamak ve dur ikazına uymamaktan toplam 5 bin 451 Türk lirası idari para ceza uygulanarak, ehliyetine 6 ay süresince el konulduğu öğrenildi.