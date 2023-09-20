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Giriş Tarihi: 20.9.2023 13:43

Ankara'da laf atma kavgası ölümle bitti!

Ankara'da E.Y., laf atıp kavga ettiği Yunus Emre Sinir'i (20) bıçaklayarak öldürdü, iki arkadaşıyla birlikte 2 kişiyi de gasbetti. E.Y. ve arkadaşı M.Ö. tutuklandı, B.L. adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
Ankara’da laf atma kavgası ölümle bitti!

Olay, 17 Eylül akşamı Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları M.Ç. ve S.Ö. ile birlikte gezmeye çıkan Yunus Emre Sinir, kendilerine laf atan E.Y. ile arkadaşları M.Ö. ve B.L. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda E.Y., Sinir'i bıçaklayarak kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sinir, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklanabilecekleri 27 adreste arama yaptı. 3 şüpheli, çalışmalar sonucu Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Direkli Sokak üzerinde yakalandı. Şüpheli E.Y ve M.Ö.'nün üst aramasında çok sayıda uyuşturucu hap ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin; 16 Eylül'de bıçak göstererek B.E.'nin kullandığı motosikleti gasbettikleri, 17 Eylül'de ise M.A.'yı bıçakla yaralayarak cep telefonunu ve parasını gasbettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.Y., 'kasten öldürme' ve 'yağma', M.Ö. ise 'yağma' suçundan tutuklandı. Suça sürüklenen çocuk B.L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara'da laf atma kavgası ölümle bitti!
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