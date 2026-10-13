Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da narkotik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 13.10.2026 16:23

Ankara’da narkotik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde düzenlenen operasyonda sıvı ve katı halde metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen malzemelere de el konuldu. Operasyon kapsamında 2’si İran uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalandı.

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Ankara’da narkotik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Ekim tarihinde Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda sıvı ve katı halde metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen malzemelere de el konuldu. Operasyon kapsamında 2'si İran uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU ÜRETİMİNDE KULLANILAN MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 2 plastik şişe içerisinde toplam 1.800 mililitre sıvı metamfetamin, 7 valiz içerisinde havluya emdirilmiş halde 6 kilogram metamfetamin ve ayrıca 660 gram metamfetamin maddesi bulundu. Ekiplerin yaptığı aramalarda 2 hassas terazi ile metamfetamin üretiminde kullanıldığı değerlendirilen malzemelere de el konuldu.

#ANKARA #ÇANKAYA #ETİMESGUT #ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #İRAN
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Ankara’da narkotik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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