Ankara’da sahte polis ve savcı yalanı ile 11 vatandaşı dolandırdılar! 87 milyonluk dev vurgun

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, Ankara'da yaşayan 11 vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı; "kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından kullanılıyor, evinizdeki para ve ziynetleri inceleme için görevliye teslim edin, işlem sonrası geri verilecek" diyerek mağdurları tuzağa düşürdü.