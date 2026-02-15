Ankara’da sahte polis ve savcı yalanı ile 11 vatandaşı dolandırdılar! 87 milyonluk dev vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun süreli ve titiz bir çalışma yürütüldü.
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, Ankara'da yaşayan 11 vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı; "kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından kullanılıyor, evinizdeki para ve ziynetleri inceleme için görevliye teslim edin, işlem sonrası geri verilecek" diyerek mağdurları tuzağa düşürdü.
MASKE VE ŞAPKAYLA GELDİLER
Sözde polis olduklarını iddia eden şüphelilerin, para ve ziynet eşyalarını almaya giderken maske ve şapka takarak kimliklerini gizlemeye çalıştıkları, bu şekilde yakalanmayacaklarını düşündükleri öğrenildi.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin izini süren ekipler, Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyallere de el konuldu.
22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.