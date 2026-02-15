Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da sahte polis ve savcı yalanı ile 11 vatandaşı dolandırdılar! 87 milyonluk dev vurgun
Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları dolandıran organize suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurları “adınız terör örgütüne karıştı” yalanıyla korkutarak toplam 87 milyon TL’lik vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun süreli ve titiz bir çalışma yürütüldü.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, Ankara'da yaşayan 11 vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı; "kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından kullanılıyor, evinizdeki para ve ziynetleri inceleme için görevliye teslim edin, işlem sonrası geri verilecek" diyerek mağdurları tuzağa düşürdü.

87 MİLYON TL'LİK VURGUN

Şüphelilerin, mağdurlardan yalnızca nakit para ve ziynet eşyası almakla kalmadıkları; dolar ve altınlarını bozdurtarak banka hesaplarına göndermelerini sağladıkları belirlendi. Bu yöntemle toplam 87 milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

MASKE VE ŞAPKAYLA GELDİLER

Sözde polis olduklarını iddia eden şüphelilerin, para ve ziynet eşyalarını almaya giderken maske ve şapka takarak kimliklerini gizlemeye çalıştıkları, bu şekilde yakalanmayacaklarını düşündükleri öğrenildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin izini süren ekipler, Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyallere de el konuldu.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

