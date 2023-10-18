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Giriş Tarihi: 18.10.2023 04:00

Ankara’da sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde silahlı iki grup arasında sokak ortasında çıkan çatışmada iki kişi yaralandı. Saldırganların kullandığı taksi de ateşlenen mermiler dolayısıyla zarar gördü

İHA
Ankara’da sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Olay gece saatlerinde Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi 2068. Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, taksi ile olay yerine gelen 3 kişi yanlarında getirdikleri silahlar ile husumetlilerine ateş açtı. Ardından orada bulunan şahısların da karşılık vermesiyle olay çatışmaya dönüştü. Silahlardan ateşlenen mermiler sonucunda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

Saldırganların olay yerine gelirken kullandığı taksi de ateşlenen mermiler dolayısıyla zarar gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ankara’da sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı
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