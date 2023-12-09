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Giriş Tarihi: 9.12.2023 16:56 Son Güncelleme: 10.12.2023 17:06

Ankara’da tesettürlü kadına saldırı

Ankara'da Filistin'e destek amacıyla broşür dağıtan genç bir kadına, başka bir kadın tarafından fiziksel ve sözlü saldırıya uğradı. 'Kemalist' olduğunu söyleyen kadın, polisin çağrılacağını öğrendiğinde ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Ankara’da tesettürlü kadına saldırı

Ankara'da tesettürlü bir kadın başka bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Filistin için düzenlenecek olan bir program hakkında broşür dağıtan genç bir kadına tokat atan kadın Ben Kemalistim" diyerek kendisini savundu.

Filistin'e destek için broşür dağıtan genç kadına saldırı | Video

"BEN KEMALİSTİM"

Öğrenci olduğunu söyleyen genç kadın, "Benim kağıtlarımı yırtmaya çalıştın. Peçemi açtın ve yüzüme tokat attın." dedi. Saldırıyı gerçekleştiren kadın ise "Ben Kemalistim" diyerek kendisini savundu.

"ARTIK PISIRIK MÜSLÜMANLAR YOK KARŞINIZDA"

Şikayetçi olacağını söyleyen ve polisin aranmasını isteyen genç kadın, "Artık pısırık Müslümanlar yok karşınızda. Polis gelecek ve ben senden şikayetçi olacağım." dedi.

Etrafta bulunan vatandaşlar da kadının yaptığı saldırıyı gördüklerini söyleyerek şahit olduklarını belirtti. Olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan kadın ise polisin çağırılacağını öğrenince özür diledi. O anlar genç kadının telefon kamerasına yansıdı.

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Ankara’da tesettürlü kadına saldırı
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