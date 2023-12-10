Video Yaşam Filistin'e destek için broşür dağıtan genç kadına saldırı | Video
Filistin'e destek için broşür dağıtan genç kadına saldırı | Video

Filistin'e destek için broşür dağıtan genç kadına saldırı | Video

10.12.2023 | 17:00

Ankara'da Filistin'e destek amacıyla broşür dağıtan genç bir kadına başka bir kadın fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu.

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