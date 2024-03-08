Ankara’da uyuşturucu operasyonu... 19 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; İstanbul'dan Ankara'ya bir araçla uyuşturucu madde getireceği yönünde tespit edildi.

ADIM ADIM TAKİP

Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli araç, Çankaya ilçesi Kızılay mahallesinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan şüpheli 2 şüpheli yakalanırken, araçta narkotik arama köpeği ile arama gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, şüphelilere aite Sincan ilçesinde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

19 BİN ECSTACY ELE GEÇİRİLDİ

Araç ve ikamette gerçekleştirlen aramalarda; 19 bin 920 adet ecstacy hap, 701 gram kokain, 28 gram esrar, 22 adet captagon hap, 71 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet para sayma makinesi ve 51 bin 400 Türk lirası ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.