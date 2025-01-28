Ankara’da vahşet! Eşini bıçakladı, intihar etti...

"ÇİFTİN ARASI SON ZAMANLARDA BOZUKTU"

Çiftin akrabalarından Mustafa Özyurt, aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Aldatma diye bir durum yok. Psikolojik sorunlardan dolayı karı koca arasında geçimsizlik vardı. Ondan dolayı olan bir durum. Koca cinnet getirmiş. Önce karısına saldırmış, sonra da kendi canına kıymış. Çiftin arası son zamanlarda bozukmuş ama kimse böyle bir şey olacağını düşünmüyordu. Olayın gerçekleştiren kişi kavgacı birisi değildi zaten. Ölen kadının ruhsal sıkıntıları daha fazlaydı ama içeride o an ne oldu bilmiyoruz. Geride 4 çocuk kaldı. Onlar şimdi ne olacak onu düşünüyoruz. Bildiğim kadarıyla yengemiz psikolojik ilaçlar kullanıyordu ama eşinde öyle bir şey yoktu. Olayı duyduğumuzda şoka uğradık, ne olduğunu anlamadık" dedi.