Anne-babalar çocuklarıyla AileFest’e koştu

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen AileFest, hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Rami Kütüphanesi'nde devam eden festivalde aileler ve çocuklar gün boyunca düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından söyleşilere, yarışmalardan konserlere kadar çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiği festivalde, farklı yaş gruplarına yönelik programlar ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

ÇOCUK VE AİLE ODAKLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında gerçekleştirilen festivalde, farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Rami Kütüphanesi'ne gelen on binlerce ziyaretçi, çocuklarıyla birlikte festival alanındaki etkinliklere katıldı. Festival alanında 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına yönelik oluşturulan özel bölümler hafta sonunda çocukların ve ailelerin ilgi odağı oldu. Çocuk ve aile atölyeleri, kültür-sanat etkinlikleri, spor ve deneyim alanları, aile yarışmaları ve sahne gösterileri gün boyunca devam etti. Anne-babaların çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinliklerin yanı sıra farklı kuşakların aynı faaliyetlerde buluştuğu festival alanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Aile ve Çocuk Kitap Fuarı da hafta sonunun yoğun ilgi gören bölümleri arasında yer aldı. Çocuk ve aile odaklı yayınların ziyaretçilerle buluştuğu fuarın yanı sıra söyleşi ve imza programları da düzenlendi. Festivalin gündüz etkinliklerinin ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen konserler de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.