Anne karnındaki bebeğe mucize ameliyat

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk olma özelliği taşıyan operasyona imza atıldı. Şeyma Hisar, hamileliğinin 16. haftasında rutin kontrol için bir sağlık merkezine gitti. Burada çekilen ultrason sonucunda, anne karnındaki bebeğe 'ayrık omurga' hastalığı olarak bilinen 'spina bifida' tanısı konuldu. Doktorlar, bebeğin bu şekilde doğması halinde, yürüyememe, büyük tuvaletini tutamama, kafada su birikmesi gibi problemlerin oluşabileceği belirtilerek ameliyat edilmesi gerektiğini aileye söyledi. Ardından anne Şeyma Hisar, tedavi için Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Yapılan tetkikler sonrasında bebeğin anne karnında ameliyat edilmesine karar verildi. Türkiye'de ilk kez uygulanan operasyon için hamileliğin 23. haftası beklendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Esra Esim Büyükbayrak ve ekibinin yaptığı operasyonda, annenin rahmi 3 santimlik kesi yapılarak dışarı alındı. Ardından bebek ameliyat edildi. Yapılan operasyonun ardından rahim yeniden yerine konuldu. Oldukça başarılı geçen operasyonun ardından anne taburcu edildi. Ameliyatın henüz anne karnındaki bebeğin yürüyebilme olasılığını 2-3 kat daha artırdığı belirtildi.Bir devlet hastanesinde ilk kez uygulanan operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Esra Esim Büyükbayrak, "Anne karnında normalde bebeğin omurgasının kapanması gerekir. Çeşitli sebeplerle böyle olmadığında omurilik de açıkta kalıyor. Buna spina bifida deniyor. Kadın doğum uzmanları tarafından ultrason ile tanı koyuluyor. Sonra kişinin vakitlice bize yönlendirilmesi gerekiyor. Tanı alan bebeklerin yürüyememe, büyük tuvaletini tutamama, kafada su birikmesi gibi sorunları oluyor. İdrarını yapamadığı için böbrek sıkıntıları da yaşayıp kronik bakım hastası haline geliyor. Şimdiye kadar geleneksel tedavide bebek doğumdan sonra ameliyat ediliyor veya aileye gebeliği sonlandırma seçeneği veriliyordu. Artık anne karnında ameliyat seçeneği de sunuluyor" ifadesini kullandı.Anne karnında ameliyat edilen bebeklerin sonuçlarının doğum sonrası ameliyat edilenlere kıyasla çok daha iyi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Büyükbayrak, "Yürüyebilme olasılığını 2-3, idrarını tutabilme ihtimalini 4 kat artırıyoruz. Tümüyle kurtulmasını vaat edemiyoruz. Dolayısıyla gebeliğini sonlandırmak istemeyen aileler için doğum sonrası ameliyata göre anne karnında ameliyatın sonuçları başarılı. Ameliyatla bebek ciddi sinir hasarından kurtuluyor. Operasyonu gerçekleştirmek için 3 santimlik kesi ile rahmi dışarı çıkarıyor, bebeği ameliyat edip tekrar kapatıp yerine koyuyoruz. Ameliyattan önce heyecandan bir hafta uyuyamadım. Teknik olarak hakikaten zor. Ülkemizde ücretsiz olarak SGK içinde raporlandırarak uyguluyoruz. Ailenin cebinden tek kuruş çıkmıyor. Bir devlet kurumunda ameliyatı yapan tek merkeziz" dedi.Anne Şeyma Hisar, "Şu an gebeliğimin 24. haftasındayım. Allah hocalarımızdan razı olsun. Onların ilgisi ve becerisi sayesinde bu zor ameliyat başarıyla gerçekleşti. İnşallah doğum sonrası da hayırlı olacak" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başarılı ameliyatla ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Hem anne hem bebeği şanslı. Ameliyat doğum beklenmeden yapıldı. Cerrahi uygulama ülkemizde ilk olma özelliği taşıyor. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ekibimizi kutluyoruz" açıklamasında bulundu.