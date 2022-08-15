Anne sevgisiyle başarıdan başarıya koştu! Türk Hawking





ONA İNANAN HERKES KAZANDI

Muratcan ile geçirdiğimiz birgün de onun memleketinde ne kadar sevildiğine de şahit olduk. Temel eğitimi sırasında öğretmenlerinden gördüğü özel desteği de unutmayan Çiçek, onları sık sık ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Aynı şekilde "maddi anlamda ilk yatırımcım" dediği Özyeğin Üniversitesi'nin göğsünü de aldığı birçok akademik başarıyla kabartmış durumda. Onu Amerika'ya davet eden üniversite ve doktora danışman profesörünü de Google'dan aldığı burs ile gururlandırıp maddi olarak da kârlı çıkartmış.