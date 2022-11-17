Annelik azmiyle kanseri yendi

Trabzon'un Araklı ilçesinde hemşire olarak görev yapan Zeynep Mercanlı Karabulut (35) 2015'te, Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan ve özel okulda öğretmen olan Emrah Karabulut (37) ile nişanlandı. Mutlu bir yuva hayali kuran Zeynep hemşire, diş kanaması nedeniyle gittiği hastanede, myeloid lösemiye (kemik ve kan kanseri) yakalandığını öğrendi. KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavisine başlanan Zeynep hemşire, 8 ay sonra evlendi. Tayini, eş durumundan Hopa Devlet Hastanesi'ne çıksa da tedavisi sürdüğü için gidemedi. Bunun üzerine eşi, Zeynep hemşirenin tedavisine destek olmak için öğretmenliği bırakıp Trabzon'a geldi. Bu arada hamile kalan Zeynep hemşire, kullandığı lösemi ilaçlarını da kesti. Hamileliğinin 7. ayında tekrar ilaç tedavisine başlayan Zeynep hemşire, 2 ay sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Çiftin oğulları Erdem'e ise Hopa'da yaşayan babaannesi baktı. Durumu iyiye giderken, geçen yıl hastalığı tekrar ilerleyen Zeynep hemşire, bu süreçte 3 defa kemoterapi aldı. Sonunda doktorlar ilik nakli yapma kararı verdi. Geçen ekimde, Farabi Hastanesi'nde ağabeyinden ilik nakli yapılan Zeynep hemşire hayata yeniden döndü. Oğlunu çok özlediğini ve hemşireliğe geri döneceği günleri iple çektiğini söyleyen Zeynep hemşire, "İlçe sağlık müdürlüğünde kanser taraması yaparken, ben de kansere yakalandım. Kanserde en önemlisi erken teşhis ve tedavi sürecinde moraldir. Eşim işini bırakıp hep yanımda oldu. Ailelerim ve arkadaşlarımın destek verdi. Kanseri yendiğimi düşünüyorum" dedi. Eşi Emrah Karabulut ise, "Arada bir Hopa'ya gidip oğlumuzu getiriyorum. Eşim hasret giderdikten sonra tekrar annemin yanına getiriyorum. İnşallah bu hastalığı tamamen bitecek ve oğlumuzu kucağına alıp hasret giderecek. Sonra da çok sevdiği mesleğine geri dönecek" dedi.