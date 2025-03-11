Antalya Konyaaltı Sahili’nde dikkat çeken görüntü: Herkes oraya akın etti!

'ARTIK ANTALYA'YA YAZ GELDİ'

Sahilde denize giren Abdurrahman Kara, "Antalya'da her mevsim denize girme şansımız var. Soğuk günlerimiz yok denecek kadar az. Kışın da denize girmeye alıştık. Denizin ısısı girmeye çok uygun. Doğa sporlarında da zengin bir bölgede yaşıyoruz. Antalya'da olmak güzel. Bugün hafif bir esinti var ama güzel bir gün. Artık Antalya'ya yaz geldi" dedi.